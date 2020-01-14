شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع انتظار التوقيع على الصفقة التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم في ظل تحول الأنظار تجاه التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين ومع بدء إعلان الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من عام 2019.



وعلى الأرجح، ستوقع واشنطن وبكين غدا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في البيت الأبيض بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند 0.2% خلال الشهر الماضي بما توافق مع التوقعات.



وبدأ اليوم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، وكالمعتاد، بدأ الأمر بالبنوك الأمريكية "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" و"سيتي جروب".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 28918 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 9254 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3279 نقطة.