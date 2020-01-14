شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان تتوقع نمو قروض البنوك السعودية 7% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت الشركات السعودية في الإعلان عن نتائج أعمالها بالعام 2019 والربع الرابع منه، وهو العام الذي شهد اكتتاب أرامكون الاكتتاب الأكبر في العالم، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجابا على نتائج البنوك في المملكة.

وفي هذا الوقت تشير التوقعات إلى أن ترتفع معدلات القروض في البنوك إلى 7% في العام الحالي وذلك مقابل 6% في عام 2019، وذلك وفقا لتوقعات المحلل في جي بي موجان، آند تشيز، ناريش بيلانداني،حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وعلى الرغم من ذلك أشار محلل جي بي موجان إلى أن صافي أرباح البنوك من المتوقع ان تشهد تباطأ في نسبة نموها لتصل إلى 4% في العام الحالي مقارنة بـ 14% بالعام الماضي في ظل ارتفاع تكلفة الودائع الحالية.

ورفع عملاء البنوك السعودية ودائعهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 1.7 تريليون ريال تم إقراض 83.4% منها وهو متوسط نسبة القروض للودائع بالقطاع، أي أن هناك 16.4% من الودائع أو ما يعادل 282.51 مليار ريال فائض لدى البنوك يمكنهم إقراضها، وذلك على الرغم من زيادة نسبة القروض إلى الودائع عن 90% لدى خمسة من البنوك.