شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار الاقتصادية" تؤجل تسديد الدفعة الأولى من قرض "المالية" حتى يناير 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن حصولها على موافقة وزارة المالية على تأجيل تسديد الدفعة الأولى من قرض وزارة المالية لمدة سبعة أشهر.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الموعد الجديد لتسديد الدفعة الأولى من القرض سيكون في يناير 2021.

يُذكر أن الدفعة الأولى كانت متوجبة السداد في شهر يونيو 2020، على أن تبقى أحكام وشروط القرض في اتفاقية عقد القرض والاتفاقية الملحقة الخاصة بالتمديد دون اختلاف.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت اتفاقية، في العام 2015، مع وزارة المالية السعودية بخصوص القرض الذي حصلت عليه الشركة من الوزارة في العام 2011 بقيمة 5 مليار ريال سعودي.

وتنص الاتفاقية على تمديد فترة السماح للتسديد لمدة خمس سنوات إضافية بحيث تكون أول دفعة مستحقة في العام 2020، وباقي الدفعات على سبعة سنوات تنتهي في 2026م.

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً للتمويل الذي حصلت عليه الشركة من البنوك المحلية والذي تم الإعلان عنه مسبقاً في عام 2015، بالإضافة إلى دخلها من المبيعات.

وعلى صعيد النتائج المالية للشركة، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 54.6% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 303 مليون ريال، مُقابل خسائر بلغت 195 مليون ريال بالفترة المُقابلة من 2018.