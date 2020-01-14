شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابلات" توقع اتفاقية إعادة هيكلة مديونية "التنمية الصناعية" بقيمة 107.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة مديونية صندوق التنمية الصناعية السعودي، بقيمة 107.290 مليون ريال سعودي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة ميسر أنور نويلاتي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، على أن إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة بما يتوافق مع تدفقاتها النقدية، حيث تم الحصول على فترة سماح تناسب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها الى ثلاث سنوات.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.