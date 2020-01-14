شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحا 33.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8474.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.38% خاسرا 242.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6930.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 206.9 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجع 49 سهما.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.69%، تلاه قطاعى النقل والاستثمار والتمويل بنسبة 1.50%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%.

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وجاء سهم "أكسا التعاونية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.84%، ثم أسلاك تهامة 7.57%، ثم شاكر بنسبة 6.31%، فيما جاء سهم "دار الأركان" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.61%، ثم تعليم ريت بنسبة 2.85%، ثم البحرى بنسبة 1.85%.

وشهد سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ العام 2017، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2019.

وقفز السهم إلى مستوى 20.14 ريال، في هذه الأثناء، وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 2 مايو 2017، والتى صعد بها إلى مستوى 20.81 ريال.