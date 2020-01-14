شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توقيع اتفاقية تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلى حياة برأس مال 150مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كل من شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات بتوقيع اتفاقية "تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة"، وذلك بمقر شركة مصر القابضة للتأمين.

ومن جانبه باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين عن سعادته، موضحا "أن الشركة الجديدة بمساهمة كيانات كبرى تعد خطوة هامة في إطار خطة مصر القابضة للتأمين الاستثمارية للتوسع في قطاع التأمين وشركاتها وتوفير حزمة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية التجاري والتكافلي للوصول لشريحة أكبر من العملاء".

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 150 مليون جنيه ،وتبلغ مساهمة الشركات والبنوك كالتالي:

- شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها 52%؜؛ بحيث تساهم مصر القابضة للتأمين بنسبة 12%؜، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%؜، وشركة مصر للتأمين بنسبة 20%.

- والبنك الأهلي المصري بنسبة 24%.

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- وبنك مصر بنسبة 14%.

- وشركة مصر المالية للاستثمارات بنسبة 10%.

وقام بتوقيع اتفاقية الشركة الجديدة كل من باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، و مؤمن مختار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، و خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إلى جانب لفيف من كبار مسؤولي الشركات والبنوك المساهمة.

ويمتلك كل من نشاط تأمينات الحياة ونشاط التأمين التكافلي - حياة فرصاً واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة.