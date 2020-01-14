شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم بـ3 قروش ويسجل بالمركزى 15.81جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الدولار اليوم الثلاثاء 14-1 -2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش لثانى مرة خلال تعاملات اليوم مسجلا 15.81 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.84 جنيه للشراء، و15.97جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية.

وشهد الدولار في تعاملات الاثنين انخفاضا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.87 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.92 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار 6 قروش أيضا في بنك أبو ظبى الإسلامى مسجلا 15.90 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.96 للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار خسر أيضا 5 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد، أول تعاملات الأسبوع، ليكون مجموع خسائره على مدى يومي الأحد والاثنين نحو 11 قرشا، وهو ما يعد تحسنا كبيرا في سعر الجنيه في فترة وجيزة.

وسجل الأسعار التالية فى بعض البنوك مقارنة بالتعاملات الصباحية :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.81جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.94جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.97جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.85جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض قرشين .

15.95جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.97 جنيه بانخفاض قرشين.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.85 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض قرشين.

15.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.97 جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.83 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض قرشين.

15.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.95جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.84 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.86 جنيه بانخفاض قرشين.

15.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.96 جنيه بانخفاض قرشين.

Advertisements

سعر الدولار فى بنك مصر

15.85 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض قرشين.

15.95جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.97 جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.83 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض 4 قروش.

15.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.97جنيه بانخفاض 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.83جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض قرشين.

15.93جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 15.95 بانخفاض قرشين.





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.84 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.86 جنيه بانخفاض قرشين.

15.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.96 جنيه بانخفاض قرشين .





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.83 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض 4 قروش.

15.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.97 جنيه بانخفاض 4 قروش.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.