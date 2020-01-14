جوجل يواصل الارتفاع – تحليل – 14-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جوجل (GOOG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 9.50 نقطة ليستقر عند سعر 1,439.23 دولار، ويأتي ارتفاعات السهم بصورة متواضعة قليلاً بسبب وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 1,462.14 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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