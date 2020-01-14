شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم جنرال موتورز (GM) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 0.33 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة ثبات مستوى الدعم 34.88، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 30.55 إلى 41.87)، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 34.88، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 33.23 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه