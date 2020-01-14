شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يستعيد تعافيه – تحليل – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جنرال إليكتريك (GE) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، لينجح السهم بالاستقرار من جديد أعلى مستوى المقاومة المحوري 11.81، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.86% بما يعادل 0.45 نقطة، ليستقر عند سعر 12.12 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.81، ليستهدف مستوى المقاومة 12.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد