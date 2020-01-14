فيس بوك يحلق عالياً – تحليل – 14-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فيس بوك (FB) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد في آخر جلساته على اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 218.17، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.77% بما يعادل 3.85 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 221.91 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 218.17، ليستهدف مستوى المقاومة 230.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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