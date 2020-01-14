شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يقلص من خسائره – تحليل – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم فورد (F) في آخر جلساته ليلامس دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أكسبه ذلك بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص الكثير من خسائره، ليغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.11% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 9.24 دولار، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى المتوسط وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه