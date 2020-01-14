شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة أسبوعين قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.47 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.36 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.35 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل التطورات الإيجابية عن ملف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل المؤشر يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.58 نقطة ، بفضل إقبال المستثمرين على المخاطرة ، عقب انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،بجانب اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع اتفاق التجارة.

Advertisements

وصل وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة "ليو هو" إلى الولايات المتحدة ، استعدادا لتوقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة غدا الأربعاء فى البيت الأبيض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفى بادرة جديدة لإثبات حسن النية ،تخلت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ،عن مستويات التضخم الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر ،إيجابية تلك البيانات سوف توسع من مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.3% سنويا فى كانون الأول/ديسمبر من ارتفاع بنسبة 2.1% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.