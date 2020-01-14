شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من مستويات قياسية ، بالإضافة إلى حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين ، انتظارا لمعرف تفاصل صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار التصحيح من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 421.43 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

وصل وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة "ليو هو" إلى واشنطن ، استعدادا لتوقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة غدا الأربعاء فى البيت الأبيض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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تأتي تلك الصفقة بعد أكثر من 18 شهرا من النزاع التجاري الشرس بين أكبر اقتصادين فى العالم ، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن محتوي تلك الصفقة ،حيث تترقب عن كثب أسواق المال العالمية تفاصيل هذا الاتفاق.

فى بادرة جديدة لإثبات حسن النية ،تخلت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,288.13 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.4% ، ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.35% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.2 % وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3% .