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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,535.88$ الأدنى منذ 3 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,548.18$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,548.87$.
أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.9%، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل إقبال المستثمرين على المخاطرة.
لا تزال أسعار الذهب تحت ضغط تباطؤ مستويات طلب المعدن كملاذ آمن ، وتسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، فى ظل انحسار المخاطر التي دفعت الأسعار مطلع هذا العام لأعلى مستوى فى سبع سنوات.
تمثلت تلك المخاطر فى تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني فى غارة أمريكية.
تعززت معنويات المستثمرين أيضا مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة غدا الأربعاء فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي هذا الصعود بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، وقبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية خلال كانون الأول/ديسمبر.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 874.52 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 آب/أغسطس الماضي.
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