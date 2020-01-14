شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع استنادا على ارتفاع واردات الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، استنادا على ارتفاع واردات الصين من النفط لمستوي قياسي جديد خلال 2019 ،ويدعم تلك المحاولات أيضا تصريحات وزير الطاقة السعودي ،بجانب اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع اتفاق التجارة الذي طال انتظاره.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.01$، وسجل أدنى مستوي عند 57.76$ الأدنى منذ 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،وصعد خام برنت إلى مستوي 64.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.20$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.94$ الأدنى منذ 12 كانون الأول/ديسمبر.

فقد الخام الأمريكي بنهاية تعاملات الأمس نسبة 1.9% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.25% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، مع استمرار تركيز السوق على انحسار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

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أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك ،أن واردات الصين من النفط الخام نمت بنسبة 10% خلال 2019 ، لتسجل مستوي قياسي جديد للعام السابع عشر على التوالي ،ويعاذ ذلك إلى نمو الطلب من المصافي العملاقة الجديدة فى البلاد ،والصين حاليا أكبر مستورد للنفط فى العالم.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" إن بلاده ستعمل من أجل استقرار سوق النفط ، فى ظل التوتر الأمريكي الإيراني المتزايد ،وأنه يريد أن يري أسعار مستدامة ونموا فى الطلب.

تتجه الأنظار غدا الأربعاء صوب البيت الأبيض ، حيث تعقد مراسم توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي تمثل خطوة كبيرة فى طريق إنهاء الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من 18 شهرا ،وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط.