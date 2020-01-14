شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: 3.7٪؜ تحسن في معيار اقتصاد وقود السيارات الجديدة سنويا والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة " كفاءة" عن تحسن في معيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة منذ بداية التطبيق وحتى نهاية العام 2018 بما يقارب 11.2٪ أي بمعدل تحسن سنوي في اقتصاد الوقود بنسبة 3.7٪، ولفت المركز أن بطاقة اقتصاد الوقود ارتفعت من خلاله عدد المركبات المسجلة بتصنيف "ممتاز" وأعلى في اقتصاد الوقود بنسبة 14.4٪.

وأكد مختصون في كفاءة، بأهمية بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف).

وبين المختصون أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة - أي غير متوازنة - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة، كما أن ذلك الاحتكاك يعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.

واوضح المختصون، بضرورة التأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" الذي يكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة ، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.