"زين": الابتكار والاستثمار في قُدرات الشباب العنوان الأبرز لمشاريع الاستدامة في 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إيمان الروضان تتوسط فريق زين في معرض التصميم الهندسي

كشفت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أن مشاريعها في مجالات الاستدامة شهدت في العام 2019 اهتماماً وتركيزاً أكبر على المبادرات الموجهة لتعزيز الابتكار والتعليم، ومناصرة بيئة المشروعات الناشئة، وتطوير قدرات الشباب.

وأوضحت الشركة أن مشاريع الاستدامة التي أطلقتها خلال هذه الفترة سلطت الضوء على عدد من التحديات والقضايا الأكثر تأثيراً في المجتمع، وذلك في ظل سعيها لإحداث تأثير مستدام على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تدرك الشركة أنه في عالم يتغير على نحو سريع، فإن معاجلة هذه التحديات سيساعد المجتمع على تحقيق مكاسب حقيقية.

وأكدت زين أنها تؤمن أن دعم ريادة الأعمال، وتنمية المهارات وبناء القدرات بين الشباب هي كلها ركائز رئيسية لتحقيق الأهداف الرئيسية لخطط التنمية، فالتزامها الاجتماعي والاقتصادي والرغبة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، جعلها تكثف من جهودها في مجالات الاستدامة لدعم الابتكار والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وذكرت الشركة أن إدراكها بوجود قاعدة واسعة من الشباب الذي يمتلك قدرات إبداعية في مجال الأعمال، دفعها إلى مواصلة برامجها في مركز زين للإبداع (ZINC) على مدار العام، والذي يعمل من خلال تواجده الدائم في مقرها الرئيسي على تشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية تتسم بالابتكار والحداثة من خلال تهيئة مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار، ومن ثم تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأفادت الشركة أن هذه المرحلة تشهد تنوع ثري في الاقتصاد القائم على المؤسسات والشركات الكبيرة إلى الاقتصاد الحر القائم على المعرفة، حيث بدأت الكيانات الصغيرة تضع نفسها في بؤرة المنافسة، ومن المتوقع أن يكون لها مكانة مميزة في بناء وتشكيل مستقبل المجتمعات الاقتصادية، وعلى هذا الأساس كثفت الشركة في مبادراتها في تنمية المجتمع المعلوماتي لمواكبة التحولات التكنولوجية، والاتجاه المتسارع إلى المبادرات الرقمية.

وبينت الشركة أنها في ظل هذا الاتجاه المتنامي، فإنها سعت إلى توفير العديد من الخدمات القائمة على التكنولوجيا السحابية، التي تمنح الشركات الصغيرة القدرة على الوصول إلى أحدث الأدوات لتحقيق النمو المستهدف، وقد ذهبت زين خلال هذه الفترة إلى أبعد من ذلك لتلبية احتياجات هذه الشرائح من خلال تطوير تطبيقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت زين أن سلسلة المبادرات التي نفذتها في مجالات الاستدامة تبرز أن مسؤوليتها الاجتماعية دائماً ما تأتي في محور تركيزها الاستراتيجي، حيث تعتبرها من الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، ولذلك تحرص على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها، والتي أهلتها لتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص التي تقود مسيرة الاستدامة.

وفي التقرير التالي، تستعرض الشركة المُبادرات والبرامج الأبرز التي ساهمت في دعمها خلال العام 2019 لتحقيق أهداف استراتيجيتها للاستدامة وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار:

الأعياد الوطنية

استهّلت زين العام 2019 بإعلانها عن تغيير اسم شبكتها إلى "صباح الكويت" بشكل مؤقت تزامناً مع احتفالات دولة الكويت بالذكرى الـ 13 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، في لفتة منها لمشاركة كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين الأعياد الوطنية لدولة الكويت، ومشاطرتهم لمشاعر الحب والفرحة والولاء بهذه المناسبة العزيزة.

واحتفلت الشركة مع عملائها بذكرى تولي سموه رعاه الله مسند الإمارة، حيث وجد عملاء زين اسم الشبكة "صباح الكويت" على هواتفهم النقالة خلال هذه الفترة، واحتفلت الشركة من خلال هذه المبادرة بمسيرة حافلة بالعطاء، فدائما ما يدعو سموه حفظه الله إلى العمل من أجل رفعة الكويت وازدهارها، وتبني روح المحبة والتعاون والإخاء، وأن يسود الشعور بالمساواة في كافة الحقوق والواجبات.

وكعادتها السنوية، أطلقت زين عملها الوطني الجديد "الـ زين يحلالك حلو" احتفالاً بالأعياد الوطنية، الذي جسّد أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلمات الشاعر والإعلامي القدير بدر بورسلي، حيث حكى مراحل ثلاث حقبات مُختلفة من تاريخ وإرث الكويت إلى مُستقبلها المُشرق، وقد حقق العمل أكثر من مليون مُشاهدة خلال الأيام القليلة الأولى على إطلاقه في قناة زين الرسمية على موقع YouTube.

ودارت فكرة العمل الوطني حول أهمية العنصر البشري في رفعة وازدهار الأوطان في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر، وتسليط الضوء على أهمية الطاقات والمواهب الوطنية التي تحتضنها الكويت، فأهمية التركيز على هذا المبدأ وخاصة أنّه من إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها خطة التنمية لدولة الكويت، التي تنبثق عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035 التي ستُسهم في تقدم ورفعة الكويت.

وخلال فترة الأعياد الوطنية، أطلقت زين حملتها الضخمة "كُل زين رابح" احتفاءً بأعياد الكويت، والتي استهدفت جميع العملاء من ذوي خطوط الدفع الآجل والمسبق طوال شهر فبراير بهدف مُشاركتهم فرحة وبهجة أعياد الكويت الوطنية، وشهدت تتويج خمسة من عملائها بسيارات Range Rover Evoque 2019، والعديد من الجوائز الكبرى، وثلاث فعاليات ترفيهية ضخمة في كل من مول 360 والأڤنيوز ومارينا مول.

الابتكار ودعم التعليم

حرصت زين خلال 2019 على تعزيز جهودها نحو دعم الابتكار والتعليم وتنمية مجالات الإبداع عن طريق تعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتطويرها، وهو الأمر الذي سيصب بالنهاية في مصلحة تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلّي، فقد استضافت الشركة اللقاء التنويري للفتيات المُشاركات في برنامج تايلند الثقافي الذي عُقد في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وهو البرنامج الذي نظّمته مؤسسة "لوياك" غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب برعاية حصرية من زين.

كما أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية لمنتدى "تايبكال" المتخصّص في مجال فن صياغة الحروف والتصميم المرئي، والذي أقيم في مركز اليرموك الثقافي التابع لدار الآثار الإسلامية، هذا بالإضافة إلى استضافتها لجلسة حوارية حول الإبداع التكنولوجي والعلمي قدّمتها وكالة الفضاء الأمريكية – ناسا بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، وذلك في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وحاضرت فيها ينب ناغين كوكس وهي كبير المهندسين في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية – ناسا.

وقامت زين أيضاً بتكريم الفريقين الفائزين بجائزة "أفضل شركة ذات مُنتج مُبتكر" على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، وذلك ضمن مُسابقة "برنامج الشركة" التي نظّمتها جمعية إنجاز الكويت على مستوى طلبة الجامعات والمدارس في الكويت، والتي شاركت فيها في إطار شراكتها الاستراتيجية كـ "شريك الإبداع" مع جمعية "إنجاز الكويت" ضمن استراتيجيتها للاستدامة والابتكار.

وحرصاً منها على تنمية الإبداع الرقمي لدى الشباب، أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية لمُعسكر CODED التدريبي لحديثي التخرّج، والذي هدف إلى تأهيل الشباب من حديثي التخرّج إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وتدريبهم على لغات البرمجة المختلفة، بالإضافة إلى دعمها الاستراتيجي لتحدّي البرمجة Hackathon الذي نظّمته أكاديمية CODED على مدار 24 ساعة متواصلة، وهدف إلى تطوير المهارات البرمجية لدى المشاركين في إطار اجتماعي وأكاديمي مميز.

كما شاركت زين بتكريم الطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في برنامج "كُن" لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في مسرح الجامعة الأمريكية بالكويت ضمن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "لوياك" غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب، حيث أتى دعمها لبرنامج "كُن" للسنة الثانية على التوالي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع "لوياك" التي امتدت العام الماضي لأكثر من 15 سنة متواصلة.

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وتجسّد دعم زين الأبرز لقطاع التعليم في 2019 من خلال رعايتها الرئيسية لكل من المؤتمر السنوي الـ 55 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة الذي انعقد تحت شعار "القصر الأحمر" وسط حضور مميز من الطلبة والطالبات والعديد من الشخصيات الوطنية في العاصمة البريطانية لندن، والمؤتمر السنوي السادس والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "جيلٌ بنّاء.. لوطنٍ معطاء" الذي انعقد في مدينة سان دييغو وسط حضور أكبر تجمّع طلابي كويتي خارج البلاد.

زين الشهور

حققت حملة "زين الشهور" الرمضانية للعام 2019 أهدافها وحملت روح العطاء في شهر رمضان المبارك من خلال مجموعة كبيرة من المساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية والترويحية على مدار الشهر الفضيل التي تزيّنت بالتعاليم الإسلامية السمحاء والقيم الكويتية الأصيلة.

ودشّنت زين حملتها الرمضانية قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدّمت الشركة "الماچلة الرمضانية" إلى مجموعة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات غير الربحية، وتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت للتزوّد باحتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية لشهر رمضان المُبارك، كما أصدرت الشركة تحديثاً جديداً لتطبيق القرآن الكريم المجاني الذي تهديه لعملائها في شهر رمضان المبارك من كل عام، وهو التطبيق الذي قدّم أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android وجهازApple Watch، حيث ساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.

وكعادتها كل عام، قامت زين بتجهيز موائد إفطار الصائم، التي تعتبرها رافداً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي، حيث قامت بتقديم ما يقارب 35 ألف وجبة إفطار يومية على مدار الشهر الكريم في صالتين مُختلفتين في كل من جليب الشيوخ والجهراء، وذلك لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي شهدت تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.

وأطلقت زين بوابة "زين الخير" الإلكترونية التي أتاحت لجميع عملاء الشركة التبرع لأي جهة من الجهات الخيرية المتوفرة عبر البوابة، بحيث يمكن للعميل اختيار الجهة المطلوبة، ومن ثم اختيار المشروع الذي يرغب بالتبرع له، وتحديد المبلغ المطلوب عبر خطوات سهلة وبسيطة، وتم بعد ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائياً إلى فاتورة العميل الشهرية أو رصيد الدفع المُسبق.

كما أطلقت زين مبادرتها الخيرية "يا باغي الخير أقبل" بنسختها الثالثة بالتعاون مع جمعية العون المُباشر، وقامت الشركة بالتبرع بمبلغ 500 فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة تم سدادها من قبل عملائها خلال شهر رمضان عبر أي من قنوات الدفع الإلكترونية أو المباشرة.

وتم تخصيص كامل ريع الحملة لصالح بناء 6 قاعات دراسية لمشروع كلية العلوم الصحية – قسم الصحة البيئية الذي تُنفّذه جمعية العون المُباشر في كينيا، وتعاونت زين هذا العام أيضاً مع جمعية العون المُباشر لدعم حملة "2000 مشروع" الخيرية، والتي نجحت في جمع أكثر من 3 ملايين دينار من التبرعات في أقل من 12 ساعة،

ورعت زين النسخة الـ 40 من دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الرابعة على التوالي، وهي الدورة التي أتت تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكانت الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، وترقبها جمهور ومحبي رياضة كرة القدم في الكويت والخليج بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي.

وتضمّنت مبادرات زين لشهر رمضان المبارك الزيارات التفاعلية التي نظّمتها الشركة بشكل سنوي لدور الرعاية والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المرضى في المستشفيات، والتي قامت من خلالها بمشاركتهم فرحة الشهر الفضيل وأجواء القرقيعان من خلال الحفل الذي رعته وسط أجواء رمضانية مليئة بالسعادة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيارة أقسام الأطفال في مستشفى زين التخصصي لرسم البسمة على وجوههم من خلال تقديم الهدايا وأكياس القرقيعان لهم ولعائلاتهم وللهيئات التمريضية التي تعتني بهم.

كما رعت زين هذا العام أيضاً حفل القرقيعان الذي نظّمه مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، والذي جمعت فيه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم وقدّمت من خلاله الفقرات الترفيهية والهدايا والقرقيعان لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال البهجة والفرحة في قلوبهم، موضحةً أنها تهدف من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة الخيرية دعم المجتمع الكويتي وتعزيز روح التواصل.

ZGI وريادة الأعمال

خلال 2019، أطلقت زين النسخة الخامسة من برنامجها المُبتكر لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea، وهو البرنامج الذي يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في بيئة الأعمال كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وفتحت من خلاله آفاقاً جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

واستمرت المرحلة الأولى من البرنامج – وهي مرحلة المعسكر التدريبي – لمدة أربعة أسابيع في مقر زين الرئيسي، حيث تضمّن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نُخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال.

وخلال المرحلة الثانية من البرنامج، قامت لجنة التحكيم باستقبال ما يقارب 100 مُشاركاً من المُبادرين الطموحين واختيار 10 مشاريع نهائية منهم للانتقال بهم إلى المرحلة الثالثة وهي برنامج تسريع المشاريع الناشئة بالتعاون مع شركة Brilliant Lab ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية.

وشهدت المرحلة الثالثة من البرنامج سفر المشاركين النهائيين إلى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرض المُبادرون مشاريعهم التكنولوجية الناشئة أمام مجموعة من المستثمرين والمتخصصين بمجالات ريادة الأعمال من وادي السيلكون، الذين قاموا بدورهم بإبداء آرائهم وإعطاء المبادرين انطباعاتهم الأولية حول المشاريع بهدف تحسينها وتطويرها ومروراً بعملية تسريعها، وذلك بإشراف الفريق المتخصص من مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية.

كما اكتسب المبادرون العديد من الخبرات الرئيسية في مجالات ريادة الأعمال بهدف تسريع مشاريعهم التكنولوجية الناشئة، وذلك أثناء زيارتهم للمقرات الرئيسية لكبرى شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم.

وتضمّنت الرحلة زيارات ميدانية إلى كل من مقر شركة Google ومقر شركة Microsoft ومقر موقع التواصل الاجتماعي Pinterest ومقر شركة 500 Startups الاستثمارية، بالإضافة إلى محاضرة ألقاها Marc Tarpenning الشريك المؤسس لشركة Tesla الرائدة في تطوير السيارات الكهربائية في جامعة ستانفورد المُصنّفة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال.