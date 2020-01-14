شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود الارتفاع مرة أخرى بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها مرة أخرى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209.9 مليون ورقة مالية بقيمة 763 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.96%، والعرب على 16.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.57%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 107.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 474.5 ألف جنيه، 96.7 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15956 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5120 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.