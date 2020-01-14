البنك المركزى: انخفاض إيرادات النفط والغاز فى ليبيا 6% فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى فى بيان اليوم الثلاثاء إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تراجعت إلى 31.4 مليار دينار ليبى (22.49 مليار دولار) فى 2019 من 33.5 مليار قبل عام.
وليبيا منقسمة بين حكومتين متناحرتين فى طرابلس والشرق، حيث يوجد بنك مواز ما يجعل من الصعب الحصول بيانات دقيقة على المستوى الوطنى.
غير أن البنك المركزى فى طرابلس يسيطر على إيرادات النفط التى تحولها المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الغالبية العظمى من دخل ليبيا.
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