هيئة الاتصالات السعودية تدعو لتقديم طلبات لإصدار تراخيص لمشغلى شبكات محمول افتراضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فى بيان اليوم الثلاثاء إنها تدعو لتقديم طلبات لإصدار تراخيص لمشغلين خارجيين لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. وقالت الهيئة إن هذا القرار سيلعب دورا فى تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 بزيادة نشاط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر استخدام تقنيات رقمية، بينما يطور اقتصاد المملكة القائم على المعرفة.

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