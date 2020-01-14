شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى: بنك عودة اللبنانى منفتح على بيع وحدته فى مصر بعرض مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير المالي لبنك عودة لرويترز إن البنك اللبنانى يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.

وقال المدير المالي تامر غزالة إن بنك عودة سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من فبراير للتصويت على زيادة رأس المال، وإنه واثق من الحصول على دعم المساهمين.

وقال "إقبال المستثمرين على مصر زاد، ولم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام عملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب".