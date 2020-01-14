شكرا لقرائتكم خبر عن إنديفور للتعدين تتخلى عن عرض لشراء سنتامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلت إنديفور للتعدين عن عرض بقيمة 1.47 مليار جنيه استرلينى (1.9 مليار دولار) لشراء سنتامين، قائلة إنها لم تتلق المعلومات الكافية عن أصول الشركة التى تعمل فى مصر خلال تقييم. وقال سيباستيان دى مونتيسوس الرئيس التنفيذى لإنديفور فى بيان إن "جودة المعلومات التى جرى تلقيها خلال عملية الفحص الفنى المُعجلة لم تكن كافية للسماح لنا بأن نكون واثقين من أن المضى قدما فى تقديم عرض مؤكد سيحقق أفضل مصلحة لمساهمى إنديفور". ورفضت سنتامين عرض استحواذ ينطوى على أسهم بالكامل من إنديفور فى ديسمبر، قائلة إنه لا يقدم قيمة كافية لمساهمى سنتامين.

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