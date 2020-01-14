شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الجزائر تطرح مناقصة لشراء شعير وذرة وعلف صويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة عالمية لشراء 15 ألف طن من علف الشعير و15 ألف طن من الذرة وعشرين ألف طن من علف الصويا.

وقالوا إنه من المقرر إغلاق المناقصة يوم الأربعاء 15 يناير، وتطلب المناقصة الشحنات بين الأول والخامس عشر من فبراير.