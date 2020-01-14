شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التسويات الدولية يشهد أول توسع منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد بنك التسويات الدولية وهو مظلة للبنوك المركزية لتوسع فى صفوفه لأول مرة منذ عام 2011 فى إطار مجموعة من التغييرات التى ستعطى الأسواق الناشئة أهمية أكبر. وقال البنك إن مجلس الإدارة دعا بنوك مركزية من الكويت والمغرب وفيتنام للانضمام إلى المؤسسة التى مقرها فى بازل بسويسرا والتى تأسست فى عام 1930 وتضم حاليا 60 عضوا.

وقال جنس ويدمان رئيس مجلس إدارة البنك "مراجعة العضوية على فترات دورية تضمن أن تظل قاعدة العضوية متماشية مع وضع البنك العالمى وتكليفه بدعم الاستقرار النقدى والمالى العالمى". ولعب البنك دورا مهما فى نقل الذهب من أوروبا لمكان آمن فى نيويورك إبان الحرب العالمية الثانية وكان المنتدى المفضل لواضعى السياسات النقدية العالمية خلال الأزمة الآسيوية فى عام 1997 والأزمة المالية العالمية فى الفترة من 2007 إلى 2009.

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بالإضافة إلى التوسع، ثمة اتفاق فى اجتماع بنك التسويات الدولية على زيادة عدد أعضاء لجنتين للبنوك المركزية مقرهما بنك التسويات. والأولى لجنة النظام المالى العالمى، وهى منتدى للبنوك المركزية يراقب ويحلل قضايا متعلقة بالنظام المالى على نطاق واسع وستدعو الأرجنتين وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتايلاند للانضمام إليها. وبذلك يرتفع عدد أعضائها من البنوك المركزية إلى 28.

ولجنة الأسواق التى تراقب تطورات سوق المال وستطلب انضمام إندونيسيا وماليزيا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا ليصل عدد الأعضاء من البنوك المركزية إلى 27.