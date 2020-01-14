شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبية التخطيط: نمو اقتصاد المغرب سيرتفع إلى 3.5% في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يرتفع معدل نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5% في 2020 من 2.3% في 2019 ولكنها أشارت لتقلب في قطاع الزارعة الرئيسي بسبب تغير كثافة الأمطار.

وذكرت المندوبية اليوم الثلاثاء أن التوقعات مبنية على متوسط مفترض للمحصول وزيادة الصادرات وإجراءات حكومية لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار.