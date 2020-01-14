شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الصين السنوية من النفط الخام تسجل مستوى قياسيا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 9.5 % على أساس سنوى فى 2019، لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالي، فى الوقت الذى عزز فيه نمو الطلب من المصافى الجديدة التى شُيدت فى العام الماضى مشتريات أكبر مستورد فى العالم للخام.

وفى العام الماضي، استوردت الصين رقما قياسيا بلغ 506 ملايين طن من النفط الخام، بزيادة 9.5 % عن مستوى 2018 بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك، ويعادل ذلك 10.12 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات.

وتسجل واردات الصين من النفط مستويات قياسية كل عام منذ 2003 بحسب بيانات الجمارك من رفينيتيف أيكون.

وذكرت الجمارك أن الواردات فى ديسمبر بلغت 45.76 مليون طن، ما يعادل 10.78 مليون برميل يوميا، لتحل فى المركز الثانى فقط بعد الرقم القياسى الشهرى المسجل فى نوفمبر الذى بلغت فيه الواردات 11.13 مليون برميل يوميا.

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وتعادل الزيادة السنوية 882 ألف برميل يوميا من المشتريات الإضافية، لأسباب على رأسها الطلب من المصافى الجديدة التى أضافت 900 ألف برميل يوميا إلى قدرات الصين لمعالجة النفط، على الرغم من أن بعض الوحدات بدأت العمل فقط فى ديسمبر.

وأضافت هنجلى للبتروكيماويات وتشجيانغ للبتروكيماويات، اللتان تسيطر عليهما تشجيانغ رونغ شنغ القابضة، قدرات معالجة بواقع 400 ألف برميل يوميا لكل منهما، تتركز فى الأساس بإنتاج البتروكيماويات، وعزز هذا واردات الصين من النفط الخام لا سيما من السعودية، مما ساعد المملكة على استعادة لقبها كأكبر مورد للخام إلى الصين من روسيا.

وفى غضون ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي، بما فى ذلك إمدادات الوقود كغاز طبيعى مسال وعبر خطوط الأنابيب، 9.45 مليون طن وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق على أساس شهري.

وزادت واردات 2019 بنسبة 6.9 % إلى 96.56 مليون طن، مع تباطؤ النمو السنوى من 31.9 % وهو المعدل المسجل فى 2018.