شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو للتجارة تعين مديرا لتجارة الغاز الطبيعى المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالقطاع لرويترز إن أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، الذراع التجارية لأرامكو السعودية، عينت مديرا لتجارة الغاز الطبيعى المسال، وذلك فى ظل تطلعها لزيادة حضورها فى سوق الغاز الطبيعى المسال. وعينت أرامكو للتجارة جارث إدوارد مديرا لتجارة الغاز الطبيعى المسال، وذلك بحسب المصادر وصفحته الشخصية على لينكد إن.

وبحسب صفحته، كان إدوارد فى الآونة الأخيرة متعاملا فى الغاز الطبيعى المسال مع إنجى الفرنسية التى كان قبلها مع بتروتشاينا. ولم يتسن التواصل على الفور مع إدوارد للتعقيب بينما لم ترد أرامكو حتى الآن على رسالة عبر البريد الإلكترونى من رويترز لطلب تعليق.

Advertisements

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث مع وسائل الإعلام، إن تعيين إدوارد يأتى على الأرجح فى إطار توسع أرامكو فى تجارة الغاز الطبيعى المسال، إذ تعزز الشركة إنتاج الغاز وتدرس توسيع استثمار الغاز الطبيعى المسال.

ويقول الرئيس التنفيذى لأرامكو ووزير الطاقة السعودى إن شركة النفط السعودية الوطنية العملاقة تخطط لأن تصبح فاعلا عالميا رئيسيا فى قطاع الغاز وتعكف على تطوير موارد الغاز لديها، كما تتطلع إلى أصول غاز فى الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وإفريقيا.

ولدى أرامكو لتجارة المنتجات البترولية بالفعل مدير للغاز الطبيعى المسال فى سنغافورة لتطوير نشاطها وأبرمت حتى الآن اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعى المسال إلى بنجلادش وربما إلى باكستان.