شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة، والذي يشكّل مقاومة أولية ننتظر أن تحمي السيناريو السلبي المقترح لهذا اليوم، بانتظار ارتداد هابط لزيارة مستوى 62.50 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 65.40 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط