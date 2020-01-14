شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً طفيفاً ليتحرك فوق مستوى 58.00، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 ضغطه السلبي على السعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 60.90، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 57.40 وتمتد إلى 54.60 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط