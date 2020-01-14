شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض ليصل إلى مشارف مستوى 17.60، مع الإشارة إلى أن السعر أكمل تشكيل نموذج الرأس والكتفين الذي يدعم فرص كسر المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام زيارة مستوى 16.96 كهدف تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 18.38 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط