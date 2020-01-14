شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد بعد اختبار مستوى 1536.50 هذا الصباح، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي يجعلنا نرجّح استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور ومن ثم التوجه نحو 1519.00 كمحطة تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1556.70 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1519.00 والمقاومة 1550.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط