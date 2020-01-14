شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليقترب من مستوى 1.2920، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليشير إلى احتمالية أن يواجه السعر مزيد من الضغط السلبي خلال الفترة القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150، مع التذكير بأن كسر 1.2920 سيدفع السعر على 1.2736 كهدف تصحيحي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط