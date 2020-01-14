شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1140، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1060 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 1.1140 و1.1180.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط