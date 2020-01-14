شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات قياسية لواردات الصين من النفط في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 9.5 بالمئة على أساس سنوي في 2019، لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من المصافي الجديدة التي شُيدت في العام الماضي مشتريات أكبر مستورد في العالم للخام.
وفي العام الماضي، استوردت الصين رقما قياسيا بلغ 506 ملايين طن من النفط الخام بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك. ويعادل ذلك 10.12 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات.
وتسجل واردات الصين من النفط مستويات قياسية كل عام منذ 2003 بحسب بيانات الجمارك من رفينيتيف أيكون.
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