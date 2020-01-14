شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يخسر 3 قروش اليوم الثلاثاء أمام الجنيه ويسجل 15.84 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدولار اليوم الثلاثاء 14 – 1 – 2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش مسجلا 15.84 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.87 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار قرشين أيضا في بنك عودة مسجلا 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.89 للشراء، و 15.99 جنيه للبيع ، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

وجاءت أسعار الدولار فى البنوك المصرية كالتالى :-

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.84جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.97جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.00جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.87جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.90 جنيه بانخفاض3 قروش.

15.97جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.00 جنيه بانخفاض 3 قروش.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.87 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.90 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.00 جنيه بانخفاض 3 قروش

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.85 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.98جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.86 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.89 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.99 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.87 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.90 جنيه بانخفاض 3 قروش.

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15.97جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.00 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.87 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.89 جنيه بانخفاض قرشين.

15.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.99جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.85جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.95جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 15.98 بانخفاض 3 قروش.





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.86 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض قرشين.

15.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.98 جنيه بانخفاض قرشين .





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.87 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.90 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.00 جنيه بانخفاض 3 قروش.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.