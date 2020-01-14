شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13719 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 15943 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1372 نقطة.

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وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أنها قد أضافت عقود جديدة بقيمة 770 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2019، وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في السنة المالية 2019 إلى 3.5 مليار دولار، ممثلة زيادة قدرها 50% على أساس سنوي، وهذا يؤكد على نجاح الشركة في إضافة عقود ممولة بقطاعات مختلفة مع الحفاظ على معاييرها الانتقائية.

وتمثل جمهورية مصر العربية نسبة 70% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2019، وتشمل العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية واللوجستيات والطرق. وتمثل الولايات المتحدة باقي الرصيد، والتي تتألف من مشاريع في القطاعات الأساسية للشركة مثل سكن الطلاب والمباني التجارية ومراكز البيانات (Data Center).

كما وصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة المتوقعة (Consolidated Backlog) في 31 ديسمبر 2019 لمبلغ 5.2 مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2018.