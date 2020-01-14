شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا 18.75 نقطة ليغلق عند مستوى 1620.36 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار والبنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 75.49% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.08%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.51% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.19%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.68%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.57% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.09%، شركة ناس بنسبة 1.12%.

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باعت شركة استيراد الاستثمارية (استيراد)، المدرجة في بورصة البحرين، حصتها في شركة الأسمنت المتحدة بقيمة 2.3 مليون دينار إلى شركة الأسمنت السعودية.

ووفقاً لبيان لبورصة البحرين، فمن المنتظر أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة في بيانات الربع الأخير من عام 2019 لشركة استيراد.

وحققت شركة استيراد الاستثمارية عائد يتجاوز 50 % من حصتها في شركة الأسمنت المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية.

وبخصوص النتائج المالية لشركة استيراد الاستثمارية في الربع الثالث من العام الماضي، فقد تراجعت أرباحها بنسبة 48 % إلى 230.176 آلاف دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقابل 446.686 آلاف دينار من عام 2018، وفقاً لبيان صحفي لبورصة البحرين.