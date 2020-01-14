شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا 9.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8450.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.6% خاسرا 43.35 نقطة ليصل إلى مستوى 7130.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 81.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 111 شركة، فيما تراجع 68 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاعى السلع طويلة الأجل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.04%، ثم أسلاك نسبة 6.24%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 5.64%، فيما جاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.22%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 1.85%، ثم تعليم ريت بنسبة 1.65%.

شهد سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ العام 2017، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2019.

وقفز السهم إلى مستوى 20.14 ريال، في هذه الأثناء، وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 2 مايو 2017، والتي صعد بها إلى مستوى 20.81 ريال.