شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.98% بختام التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% رابحا 27.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2802.90 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 217.7 مليون سهم محققة ما قيمته 265.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3298 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 13.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.70%.

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وعينت شركة أمانات القابضة، شركة شعاع كابيتال إنترناشيونال، التابعة لشركة الرمز كابيتال كموفر سيولة لأسهمها، وبموجب الاتفاقية ستبدأ "الرمز كابيتال" توفير السيولة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.

يُشار إلى أن تعين الشركات المدرجة بالأسواق الإماراتية موفر سيولة لتعزيز السيولة على الأسهم عن طريق الحد من تفاوت سعر العرض والطلب، إضافة إلى استمرارية التداولات، وفقاً لبيانات صحفية سابقة.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى الحفاظ على نطاق مقبول لهامش الفرق بين أسعار العرض والطلب وفقاً للضوابط المفروضة، ما يتيح للبائعين والمشترين العثور على طلبات في السوق بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم من السيولة.

وموفر سيولة يتيح اختيار النطاقات السعرية المناسبة لاستثماراتهم، وهذا بدوره يقلل من التقلبات ويعزز قيمة السهم ويساعد على خلق عمليات تداول منظمة وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليه.