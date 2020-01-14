شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% رابحا 24.63 نقطة ليصل إلى مستوى 2800.21 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 105.1 مليون سهم محققة ما قيمته 126.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1651 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 5 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.18%.

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وعينت شركة أمانات القابضة، شركة شعاع كابيتال إنترناشيونال، التابعة لشركة الرمز كابيتال كموفر سيولة لأسهمها، وبموجب الاتفاقية ستبدأ "الرمز كابيتال" توفير السيولة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.

ويُشار إلى أن تعين الشركات المدرجة بالأسواق الإماراتية موفر سيولة لتعزيز السيولة على الأسهم عن طريق الحد من تفاوت سعر العرض والطلب، إضافة إلى استمرارية التداولات، وفقاً لبيانات صحفية سابقة.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى الحفاظ على نطاق مقبول لهامش الفرق بين أسعار العرض والطلب وفقاً للضوابط المفروضة، ما يتيح للبائعين والمشترين العثور على طلبات في السوق بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم من السيولة.

وموفر سيولة يتيح اختيار النطاقات السعرية المناسبة لاستثماراتهم، وهذا بدوره يقلل من التقلبات ويعزز قيمة السهم ويساعد على خلق عمليات تداول منظمة وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليه.