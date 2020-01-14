شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 15963 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 5130 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1377 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 493 نقطة.

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قامت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بإيداع مشروع عرض شراء إجباري بالهيئة العامة للرقابة المالية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبتها ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال 5 شركات تابعة.

وقالت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات المستهدفة بالعرض هي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية، وذلك مع استمرار قيد أسهمها بالبورصة، وتجري دراسة العرض ودراسات القيمة العادلة لتلك الشركات.

واعتمد مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، التي تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بتلك الشركات حتى 90%.