شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الصين ستعزز مشترياتها من السيارات والطائرات والطاقة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع إن الصين تتعهد بشراء سلع مُصنعة بقيمة إضافية نحو 80 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين، علاوة على أكثر من 50 مليار دولار إضافي من إمدادات الطاقة بموجب اتفاق تجاري سيجري توقيعه مع بكين غدا الأربعاء.

وأضاف المصدر الذي جرت إحاطته بالاتفاق التجاري أن بكين ستزيد أيضا مشتريات الخدمات الأمريكية بنحو 35 مليار دولار خلال نفس العامين، لتدعم قطاعا يتمتع بفائض تجاري نادر مع الصين.

ويدعو اتفاق المرحلة واحد إلى أن ترفع الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بنحو 32 مليار دولار خلال عامين، أو قرابة 16 مليار دولار سنويا.

وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأمريكية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار وهو الهدف السنوي الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.