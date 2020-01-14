شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فى أول جلسة بعد إعادة تداولها، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.72% رابحا 107.44 نقطة ليصل إلى مستوى 6337.68 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.99% رابحاً 137.61 نقطة ليصل إلى مستوى 7067.09 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.94% رابحاً 45.47 نقطة ليصل إلى مستوى 4891.10 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 191.7 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون دينار كويتى عبر 8070 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

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وجاء سهم "شركة مجموعة السلام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.23%، تليه شركة نور برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 3.46%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 3.33%.

وأعلنت شركة عمار للتمويل والإجارة عن توقيع عقد تسوية مع أحد عملاء التمويل التجاري المدين، حيث تسلَّمت الشركة مبلغ التسوية بقيمة 461 ألف دينار.

وقالت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، إن أثر التسوية يتمثل في رد المخصص بقيمة الدين المُحصل والبالغ 461 ألف دينار، وأن الأثر السابق سوف ينعكس كذلك على البيانات المالية للشركة عن فترة الربع الأول من عام 2020.

وكانت الشركة أعلنت في مطلع ديسمبرالماضي، عن تسوية مديونية عميلين من عملاء التمويل التجارى.

وقفزت أرباح "عمار" بنحو 515.2 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل بنهاية الفترة إلى 167.65 ألف دينار، مقابل 27.25 ألف دينار للفترة المماثلة بعام 2018.