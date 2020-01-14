الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تنخفض قبل اتفاق التجارة الصينى الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين توقيع هدنة تجارية أولية تنهي نزاع الرسوم الجمركية المطول بين الولايات المتحدة والصين في حين تحول الاهتمام أيضا لموسم إعلان نتائج الشركات عن الربع الأخير من العام الماضى.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.2% ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالى.

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والمرحلة واحد من اتفاق التجارة الصيني الأمريكي الذي يُوقع في واشنطن غدا يُعد خطوة أولى لإنهاء الحرب التجارية المدمرة والطويلة.

وفي مؤشر جديد على حسن النوايا، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية وسم الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة بينما ذكر تقرير آخر أن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية المصنعة خلال العامين المقبلين.

وسجل قطاع أسهم الكيماويات الأوروبي أسوأ اداء اليوم وفقد نحو 0.8%.

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