شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستهدف 100 مليار جنيه للتجزئة المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 100 مليار جنيه خلال العام الحالى 2020، من مستوها الحالى البالغ أكثر من 90 مليار جنيه، أى بزيادة نحو 10 مليارات جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد المشتركين بخدمة الإنترنت البنكى "الأهلى نت" ارتفع إلى 1.350 مليون مشترك، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق خدمات "الموبايل أبلكيشن" الخاصة بالبنك خلال الفترة المقبلة.

ومنذ إطلاقها أوائل عام 2019 لأول مرة فى مصر وفروع البنك الأهلى المصرى تحقق الخدمة الإلكترونية نجاحات متوالية، حيث أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تلك الباقة من الفروع تعد نموذجًا جديدًا يقدمه البنك الأهلى المصرى ضمن استراتيجيته للتحول الرقمى، حيث تقوم هذه الفروع على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء بحيث تهدف إلى تقديم خدمة أفضل وأكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هى أساس تعاملاتهم اليومية فى كافة المجالات وكذا العملاء الذين هم فى حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود، وهو الأمر الذى يجعل البنك الأهلى المصرى – كعادته - يلعب دور الريادة فى زيادة الوعى والمعرفة المصرفية الألكترونية للعملاء، حيث يعمل بتلك الفروع موظفين أو ثلاثة لخدمة العملاء فقط ولكن ليس بالمعنى التقليدى فوظيفتهم هى مساعدة وإرشاد العملاء والرد عن اية استفسار فى كيفية استخدام الخدمات المتاحة داخل الفرع والعمل على الترويج للخدمات المصرفية الالكترونية بوجه خاص ومفهوم الشمول المالى عند العملاء بشكل عام.

وأشار عكاشة إلى أنه تم افتتاح 6 فروع خدمة إلكترونية منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، وهى فروع سيتى ستارز وبوينت 90 مول وفرع مول العرب وفرع سيتى سنتر إسكندرية، إضافة إلى فرع سيتى سنتر الماظة وفرع نيو جيزة وقريبا الإسماعيلية والغردقة وذلك حرصا من البنك على تواجد هذه النوعية من الفروع فى عواصم المحافظات دعما لنشر ثقافة الشمول المالى وتوعية العملاء لاستخدام الخدمات الالكترونية المختلفة.

ويعد فرع نيو جيزة نموذجا اخر جديدا لفروع الخدمة المتكاملة يطلقها البنك لأول مرة أيضا لزيادة قاعدة العملاء وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على أن البنك يستهدف الوصول لعدد 25 فرعًا بنهاية 2020، مع الأخذ فى الاعتبار أن اختيار الاماكن يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها بدقة كالموقع الجغرافى المناسب، الشريحة المستهدفة من العملاء، الفئة العمرية وعوامل أخرى ضرورية مع العلم ان الخدمات المطروحة حاليا هى مرحلة أولى ويتم العمل على استحداث خدمات أخرى طبقا لدراستنا للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات عملاء البنك، مضيفا أن البنك ينفذ خطة انتشار مدروسة لفروعه التقليدية حيث وصل عدد الفروع إلى أكثر من 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة انتشارًا مدروسًا بكافة انحاء الجمهورية ومدعمة بأفضل الكوادر البشرية المدربة من العاملين بالقطاع المصرفى المصرى، تم منها افتتاح 29 فرعًا تقليديا منذ بداية العام المالى الحالى ليصل عدد الفروع.

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وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى أن العميل يمكنه الحصول على العديد من الخدمات من فروع الخدمة الالكترونية مثل إصدار بطاقة الدفع مقدما وكشف حساب معتمد، مع امكانية تحديث البيانات والاشتراك فى خدمة الأهلى نت ومحفظة الفون كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين مع الاستفادة بباقة من الخدمات من خلال ماكينات الـ ITM حيث يستطيع العميل السحب النقدى بحد أقصى 30 ألف جنيه وكذا الإيداع النقدى بحد أقصى 50 ألف جنيه، وأيضا إيداع الشيكات للتحصيل، مع التخطيط لإتاحة خدمة تحصيل الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى وطلب إصدار دفتر شيكات واتاحة طباعة كشف الحساب فى الفترة المقبلة.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه يمكن للعميل فتح الحساب بمنتهى السهولة من خلال ملء استمارة فتح الحساب إلكترونيا وتقديم البطاقة الشخصية والأوراق المطلوبة لفتح الحساب والتوقيع دون الحاجة للانتظار فبمجرد أن يتم فتح الحساب يتم ارسال رسالة نصية على رقم الموبايل المسجل لدى البنك متضمنة رقم الحساب الخاص بالعميل وبالتالى يكون للعميل الاختيار فى إمكانية عمل الايداع اللازم من خلال أى من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلى القابلة للإيداع النقدي، مشيرة إلى أن تلك الفروع تستقبل عملاء البنك على مدار 7 أيام فى الأسبوع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

فى سياق آخر، يرتبط البنك الأهلى المصرى بشراكة استراتيجية مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التى تأسست كمبادرة من العالم الجليل أحمد زويل، حيث تمتد تلك الشراكة منذ عام 2011 وحتى الآن، وفى إطار تلك الشراكة افتتح البنك عمليات التطوير الشاملة لكافة ملاعب الجامعة مع تشجير المناطق المحيطة بالأبنية التعليمية بالمدينة والتى قام بها البنك بالكامل.

وقال هشام عكاشة أن البنك الأهلى المصرى ساهم خلال شراكته الممتدة مع مدينة زويل بدعم المدينة بما يجاوز 300 مليون جنيه قدمها البنك لهذا المشروع العملاق الذى تتبناه الدولة باعتباره مشروعاً قومياً للنهضة العلمية والبحث العلمى فى مصر وهو ما يعكس بشكل عملى قناعة إدارة البنك الأهلى المصرى بأهمية التعليم والبحث العلمى كأحد الركائز الأساسية للتقدم، والذى يتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى ينتهج استراتيجية مدروسة ومتوافقة مع المعايير العالمية للمسئولية المجتمعية بمفهومها المستدام لدعم العملية التعليمية فى مصر بكافة محاورها بشكل عام، حيث أن دعم البنك لمدينة زويل لم يقتصر فقط على تطوير المبانى والمنشآت وتوفير التجهيزات المدرسية وإنما امتد ليشمل الاهتمام بتطوير العنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية فى تلك العملية والآن يأتى الدعم ليتضمن خلق بيئة نظيفة للطلبة ودعم نشاطهم الرياضى.

وأعرب شريف صدقى، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الأهلى المصرى والذى امتد ليشمل تطوير ملاعب الجامعة واستغلال المساحات الشاسعة الممتدة بالمدينة فى زراعة اشجار مثمرة تساهم فى توفير دخل للمدينة، إضافة إلى المساهمة فى إثراء العملية البحثية بحيث يستخدمها الطلاب كحقل للأبحاث الخاصة بتطوير الأسمدة وأحدث أساليب الرى الموفرة للمياه، مضيفًا أن مساهمات البنك الأهلى المصرى أسفرت عبر سنوات عن العديد من مشروعات التطوير والتحديث والدعم لجامعة زويل، خاصة أن مدينة زويل ليست جامعة بالمفهوم التقليدى وإنما تمتد لتشمل مختلف أوجه البحث العلمى تماشيا مع أعلى المعايير العالمية حيث استحدثت المدينة تخصصات جديدة فى عدد من المجالات العلمية والهندسية الحديثة مثل الطاقة المتجددة وهندسة النانو تكنولوجى لتخدم الاحتياجات الاستراتيجية للدولة وهو ما يعظم دورها فى خدمة الاهداف القومية، ودعى كافة المؤسسات القومية لتبنى تلك المشروعات الكبرى بالرعاية أسوة بالدور القومى الذى يقوم به البنك الأهلى المصرى.