شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش فائض تجارة الصين مع أمريكا فى 2019 إلى 295.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة سجل في ديسمبر 23.18 مليار دولار، لينكمش قليلا من فائض قدره 24.6 مليار دولار في نوفمبر.

وللعام بالكامل، حققت الصين فائضا تجاريا 295.8 مليار دولار مع الولايات المتحدة، انخفاضا من 323.33 مليار دولار في 2018 بحسب حسابات رويترز.

وقالت الجمارك إن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة انخفض 14.6% في 2019، مع تراجع الصادرات 12.5% وهبوط الواردات 20.9%.