شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 547 مليون عدد النسخ الموزعة للصحف داخليا وخارجيا عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الثلاثاء "النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية"، وبلغ عدد الصحف التي صدرت نحو 70 صحيفة عام 2018، مقابل 76 صحيفة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.9٪ وذلك بسبب توقف بعض الصحف، وبلغ عدد الصحف الحزبية 3 صحف عام 2018 وهو نفس العدد العام السابق.

وبلغ عدد النسخ الموزعة للصحف داخليـاً وخارجياً نحو547 مليون نسخة عام 2018، مقابل 510 مليون نسخة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 7.3٪، بينما بلغ عدد ساعات الارسال للقنوات المرئية 170 ألف و298 ساعة عام 2018، مقابل 169 ألف و347 ساعة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 0.6٪.

وسجل عدد ساعات الارسال بالشبكات المسموعة 186 ألف و893 ساعة عام 2018، مقابل 186 ألف و906 ساعة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 0.01٪، وذلك طبقا للتقرير الوارد من الهيئة الوطنية للإعلام.

وارتفع عدد الكـتب والكتيبات المؤلفة والمترجمـة التي تم طبعها إلى 2339 عام 2018، مقابل 2318 عام 2017، بـزيادة بلغت نسبتها 0.9٪، كما بلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد 1456 مكتبة عام 2018، مقابل 1440 مكتبة عام 2017 بـزيادة بلغت نسبتها 1.1٪.

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أما بالنسبة للسينما والمسرح فقد بلغ عـدد القاعات بدور عرض الأفلام السينمائية نحو 327 قاعة عام 2018، مقابل319 قاعـة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 2.5%، فيما بلغ عدد المـسارح 40 مـسرحاً عام 2018، وهو نفس العدد العام السابق، وبلغ عدد الفرق المسرحـية الوطـنية 72 فرقة عام 2018، مقابل 74 فرقـة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.7٪ وذلك لتوقف بعض الفرق.

وارتفع عدد قصور وبيوت الثقافة والجمعيات الثقافية والمؤتمرات، حيث بلغ عدد قصور وبيوت الـثـقافة 347 قصر وبيت ثقافة عام 2018، مقابـل 336 قصر وبيت ثقافة عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 3.3%، فيما بلغ عدد الجمعيات الثقافية 246 جمعية عام 2018، مقابل 232 جمعية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 6%.

وبلغ عدد المؤتمرات التي عقدتها أو اشتركت فـيها مصر "داخـلياً/ خارجـيا" 344 مؤتمراً عام 2018 مقابل 278 مؤتمراً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 23.7%، وبلغ عدد المـشاركـين في هذه المؤتمرات 434 مشاركاً عام 2018 مقابل 376 مشاركاً عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 15.4%.

وسجل عدد المتاحف والحدائق نحو 151 متحف وحديقـة عام 2018، مقابـل 150 متحف وحديقة عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.7%، وبلغ عـدد المناطـق الأثـرية 159 منطقة أثرية عام 2018 مقابل 139 منطقة أثـرية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 14.4%، وبلغ عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2018 منها 8 فقط قد زاولت النشاط.

وبلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالــــداخل وشــاركت فيها بالخارج 85 معرضاً عام 2018.