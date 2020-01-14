شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقفز بأكثر من 5% مسجلا أعلى مستوى فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتسجل أعلى مستوى فى شهرين ، بفضل الطلب الاستثماري القوي على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، ومن المتوقع أن يساعد الزخم الحالي فى استمرار صعود الأسعار حتى مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 475$ بما يعادل نسبة 5.8% إلى 8,580$ الأعلى منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,105$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,105$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 0.9% ، بعد صعود فى اليوم السابق بنسبة 2.1% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس وتجميع زخم جديد.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة المشفرة "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 11.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم ، إلى تسارع عمليات شراء العملة المشفرة كأداة تحوط ، عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بالإضافة إلى تحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري.

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زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 10 مليار$ إلى إجمالي 227 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع الصعود الواسع فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الكبرى الأخرى.

كما اشرنا فى التقرير السابق ،أن التماسك فوق مستويات 8,000$ ، تأكيدا على استمرار عمليات شراء حول هذا الحاجز النفسي ،وأن المعنويات حاليا فى سوق التشفير أفضل عما كانت عليه فى بداية العام.

والصعود لمستويات جديدة حاليا خلال نحو شهرين ، علامة إيجابية لقوة الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ،ولا سيما الطلب المؤسسي.

ونتوقع أن يساعد الزخم الحالي فى استمرار صعود أسعار العملة الرائدة "البتكوين" حتى مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ،هذا ما لم يحدث جديد بالسوق يقلص ثقة المستثمرين الحالية.

أطلقت مجموعة CME بالأمس 13 كانون الثاني يناير عقود خيارات البتكوين ، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات.

وفى نفس الإطار ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين لمجموعة CME بنسبة 69% خلال تداولات 2020 عما كانت عليه فى نهاية تداولات عام 2019.