شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنماء العقارية" تتحول للربحية وتُسجل 1.7 مليون دينار خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الإنماء العقارية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.7 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 1.1 مليون دينار في العام المنتهي في 31 أكتوبر 2018.

ويعود الارتفاع في الأرباح إلى زيادة ربح العمليات التشغيلية إلى 2.7 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.8 مليون دينار خلال العام 2018، بالإضافة إلى انخفاض خسارة الاستثمار، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 15.4 مليون دينار بالعام 2019، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 19.3 دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى صعيد النتائج الفصلية، حققت الشركة تراجعت خسائر الشركة بنسبة 92% إلى 163.6 ألف دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2019، مُقابل خسائر بلغت 2.1 مليون دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2018.

يُذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2019، مقابل أرباح بلغت 961.2 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018.